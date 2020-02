Marjan Šarec: »Še leta 2018 so se vsi zaklinjali, da z Janezom Janšo ne gredo v vlado«

IZJAVA DNEVA

"Računal sem na besede iz 2018, ko so se vsi zaklinjali, da z Janezom Janšo ne gredo, in če se bodo tega držali, potem se nimajo kaj veliko pritoževati. Je pa res, da v tej vladi nisem želel biti kriv čisto za vse. Vsakemu sem pač poskušal ugoditi, kolikor se je pač maksimalno dalo. Spomnimo se zadeve SODO poleti, Alenka Bratušek, takrat sem jo podprl. Podprl sem Zdravka Počivalška pri turističnem holdingu. Podprl sem SD pri kulturnem evru. Podprl sem tudi DeSUS v nekaterih upokojenskih zadevah. Tako da sem skušal biti toliko širok in poskušal nekako to družino držati skupaj, naredil tudi kakšno napako, zagotovo – kdo je ne – ampak nazadnje so se številke pokazale takšne, kot so se. In zato menim, da so predčasne volitve najboljša možna izbira, glede na to, da je SDS tudi za te moje partnerje govoril, kako smo vsi skupaj najbolj nesposobni v zgodovini Slovenije. Tako da ne vem, kako si zdaj tako želi sodelovanja."

(Premier v odstopu Marjan Šarec včeraj v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija)