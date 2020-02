Večina volivcev proti potencialni Janševi vladi

Zadnja javnomnenjska raziskava je pokazala, da je večina volivk in volivcev naklonjena predčasnim volitvam

Marjan Šarec (levo), Dejan Židan (desno) in Janez Janša (zadaj)

© Borut Krajnc

Krepka polovica vprašanih (57,9 %) v javnomnenjski raziskavi, ki jo je za časnika Večer in Dnevnik opravila agencija Ninamedia, meni, da bi bil v državnem interesu takojšen razpis predčasnih volitev. Manj, tretjina vprašanih pa je je prepričana, da bi morali oblikovati novo vladno koalicijo in vlado. Volivke in volici torej s precejšnjo nenaklonjenostjo gledajo proti strankam NSi, DeSUS in SMC, ki se pogajajo za vstop v novo vlado pod vodstvom Janeza Janše.

1. SDS - 19,6 %

2. LMŠ - 17,1 %

3. SD - 8 %

4. Levica - 5,3 %

5. NSi - 5,2 %

6. DeSUS - 2,9 %

7. SNS - 2,5 %

8. SLS - 2,3 %

9. SMC - 2 %

10. SAB - 1 %

Krizno politično situacijo po odstopu premierja Marjana Šarca je najbolje izkoristila Janševa SDS (19,6 %), ki je prevzela vodstvo na lestvici strank, sledi Šarčeva LMŠ z 17,1 odstotka. SD Dejana Židana ostaja pri osmih odstotkih, NSi je zdrsnila za več kot dva odstotka (na 5,2), DeSUS ostaja na istem, padla je tudi podpora Levici (5,3 %). Z 2,5-odstotno podporo bi se v DZ prebila le še SNS Zmaga Jelinčiča. SAB Alenke Bratušek je pri odstotku glasov in je, tako kot SMC, kljub manevriranjem njenega predsednika Zdravka Počivalška, v parlamentu ne bi bilo.