Salonit, dovolj je!

Danes je nov dan

V Solkanu so pričeli z gradnjo brvi čez Sočo, ki bo kolesarjem olajšala dostop do steze Solkan-Plave, ki je zaradi prečudovite narave ena najlepših v Sloveniji, a žal tudi ena najbolj onesnaženih.

V srednji Soški dolini domuje cementarna Salonit, ki je samo v letu 2018 (so)sežgala več kot trikrat več odpadkov kot naša največja sežigalnica odpadkov v Celju. A Salonitu tudi to ni dovolj, saj so državo zaprosili za četrtinsko povečanje količine odpadkov za sosežig na letni ravni. To pomeni še večje emisije dušikovega oksida, benzena, živega srebra, tj. snovi, ki dokazano škodujejo človekovemu zdravju, in to v občini, kjer ima več kot polovica občanov že priznano poklicno bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu, ki ga je Salonit proizvajal do leta 1996.

V podjetju izpostavljajo pomen dialoga in dodajajo, da spoštujejo vse okoljske predpise. Seveda, te so spoštovali tudi do prepovedi proizvodnje azbesta. A ljudje vseeno umirajo, ker je zrak zastrupljen. Kar je dovoljeno, ni (nujno) zdravo!

