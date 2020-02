»Izrael nas ne ubija, ker protestiramo. Ubija nas, ker nas lahko«

IZJAVA DNEVA

"Izrael čuti, da lahko naredi karkoli želi, pa ne bo občutil posledic, ne bo kaznovan. Čuti, da je nad zakoni in mednarodnim pravom, zato nadaljuje s politikami okupacije, izgonov in apartheida. Prav tu tiči odgovornost vlad drugih držav – morale bi prenehati podpirati izraelski apartheid. Sedaj podpirajo izraelske kršitve mednarodnega prava, ki nasprotujejo tudi evropskim vrednotam in načelom. Palestinci in Palestinke smo seveda žalostni, ker nas ubijajo – a Izrael nas ne ubija, ker protestiramo. Ubija nas, ker nas lahko. In tako je bilo že na samem začetku, ko je nas in naše prednike pregnal z domov, izvršil pokole, vzpostavil okupacijo, nas pregnal na vse manjša in manjša območja."

"Prepričani smo, da je prihodnost na naši strani. Ker je to, za kar si prizadevamo, svoboda. To, za kar si prizadeva Izrael, je apartheid."

(Ahmed Abu Artema, palestinski pisec in mirovni aktivist, v intervjuju za Večer)