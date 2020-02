»Ne googlajte nikoli, kadar vas kaj skrbi«

IZJAVA DNEVA

"Pacienti pogosto preverjajo svoje stanje po internetu in lahko rečem, da so mnogo bolj informirani o posameznih zdravstvenih stanjih kot v preteklosti. Problem pa nastane, kadar gre za iskanje lastne diagnoze na podlagi lastnih simptomov. Ti so praviloma nespecifični in diagnostika pri zdravniku vključuje splošno in ciljano spraševanje, pregled in še morebitne diagnostične preiskave. Pri brskanju po internetu pa nas zasuje ogromna količina informacij, ki praviloma namigujejo na neozdravljive bolezni ali neizbežno smrt tudi pri zelo banalnih simptomih, ker zadetki spletnih iskalnikov seveda ne delujejo kot zdravniški um, ampak so med njimi praviloma resne bolezni, saj zadetek "nič ti ni" nikogar ne zanima. Ta nekritična »kvaziinformiranost« pogosto kvari kvaliteto življenja ljudem in povzroča nepotrebne strahove, zato predlagam vsem svojim bolnikom: ne googlajte nikoli, kadar vas kaj skrbi."

(Dr. Sašo Rebolj, urgentni in družinski zdravnik ter direktor Zdravstvenega doma v Kamniku, o odnosu med zdravnikom in pacientom in o komunikaciji med njima, v intervjuju za Delo)