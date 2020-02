Mahnič ni dobil tistega, kar je želel

"Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam direktorica policije tega ni želela omogočiti," je dejal Žan Mahnič (SDS)

Žan Mahnič s svojim šefom in strankarskim kolegom iz vrst SDS Janezom Janšo

Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor. Kot je za STA povedal poslanec SDS in podpredsednik komisije DZ Žan Mahnič, so preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.

NPU so obiskali trije člani Knovsa, poleg Mahniča še Zvonko Černač (SDS) in Branko Simonovič (DeSUS). Po koncu nadzora je Mahnič za STA pojasnil, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb s strani predsednika vlade Marjana Šarca in njegovega državnega sekretarja Damirja Črnčeca "z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije". Po besedah Mahniča se v zadnjih dneh vse več govori o pritiskih in da naj bi na posameznike pritiskali tudi s podatki, ki jih ima policija o njihovi preteklosti in preteklosti njihovih sorodnikov.

Po podatkih Kanala A so se člani Knovsa danes poldrugo uro pogovarjali z generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Kot je za STA povedal Mahnič, nadzora niso mogli opraviti v celoti, ker da ga je Bobnarjeva blokirala. "Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti," je pojasnil.

Žan Mahnič (SDS)

Na podlagi tega, kar so člani Knovsa videli in slišali, pa ne morejo ovreči suma, da se to dejansko počne. Po besedah Mahniča je tudi Bobnarjeva dejala, da tega, kar se poroča, ne more ne ovreči ne potrditi. Z ostalimi člani Knovsa se bodo o tem, kako naprej, pogovorili najverjetneje v sredo.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je zgodbo, ki jo je prebral v medijih, danes v izjavi v DZ pospremil z besedami, da če drži en odstotek, je to zaskrbljujoče, a da se sam vseeno v tej državi počuti varnega in svobodnega.

Medijska gonja proti vodstvu policije

Na Generalni policijski upravi (GPU) so danes zavrnili poročanje nekaterih portalov o tem, da naj bi nekateri kriminalisti po navodilih iz kabineta predsednika vlade preverjali nekatere strankarske funkcionarje. Kot so zapisali, niso dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševali njihova naročila.

"Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije. V policiji ne preiskujemo seznama politikov in njihovih sorodnikov na podlagi nekega naročila, v kriminalistični policiji ni zaupnikov, ki bi izvajali operativne naloge po naročilu kateregakoli politika, in zbiranje uporabnih informacij ni naloga policije," je policija zatrdila v odzivu. Kot so zapisali, je ravnanje s podatki in dokumenti v policiji sledljivo.

Trenutno dogajanje vidijo kot posledico "trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije - kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke". "V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu - cilj opravičuje sredstvo - zato diskreditirajo določene enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije," so opozorili.

Prepričani so, da ima medijska gonja, ki so je v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in vodstvo Uprave kriminalistične policije za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih. A v policiji zatrjujejo, da delo nemoteno poteka, "brez kakršnegakoli 'tihega upora', ki je samo ena od objavljenih lažnih novic".

"Stalno vsiljevanje neutemeljenih očitkov o našem delu ne bo spremenilo naše profesionalne usposobljenosti za politično nepristransko preiskovanje kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo v preiskavi nastopa kot osumljenec," so zapisali in dodali, da tega ne bo spremenila niti prepogosto uporabljena praksa, da "stokrat izrečena laž postane resnica". Izpostavili so tudi, da so napadeni posamezniki iz policije dolgoletni, karierni policisti in kriminalisti, ki že desetletja odlično opravljajo različne naloge.

Pojasnili so tudi, da v konkretnem primeru, ki je v preteklih dneh najbolj buril slovensko javnost, preiskovalci NPU "ne preiskujejo sumov nezakonitega financiranja političnih strank, ampak že od marca 2018 vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti".

"Ne glede na to, kdo v tem primeru nastopa kot osumljena oseba, bo policija, sedaj in tudi v prihodnje, preiskavo izpeljala strokovno in zakonito in to ne glede na to, kakšnih pritiskov je ali še bo deležna," so še zatrdili.

Policija: Mahnič je direktorico policije pozval, naj pomisli na svojo prihodnost

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar skupini, ki je danes opravila nadzor na NPU na vprašanja, ki so se nanašala na delo policije izven zakonsko določenega okvira, ni odgovorila. Kljub temu, da jo je podpredsednik komisije Žan Mahnič pozval, naj pomisli na svojo prihodnost, so sporočili s policije.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar

Bobnarjeva je komisiji najprej pojasnila, da bo policija predstavila in dala na vpogled samo tiste podatke, do katerih so upravičeni na podlagi zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, so v odzivu zapisali na Generalni policijski upravi.

A člani skupine so, kot so zapisali na policiji, kljub temu od Bobnarjeve zahtevali pojasnila o konkretnih operativnih zadevah, ki se niso nanašala na izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, in posredovanje podatkov o vpogledih v evidencah policije za določene poslance oziroma politike. Kot so pojasnili, policija nima pravne podlage, da bi članom Knovs te podatke posredovala.

"Pri tem je generalna direktorica policije poudarila, da za policijo ni nedotakljivih oseb in tako ni ne potrdila ne zanikala morebitnega vpogleda katerega koli policista v evidence za določene osebe, morda tudi v času nadzora komisije, saj kot generalna direktorica policije ne more vedeti, ali v tem trenutku kateri od policistov zoper kogar koli izvaja kateri koli zakoniti policijski postopek, npr. prekrškovni in pri tem seveda osebo preverja v evidencah," je policija zatrdila v odzivu.

"Generalna direktorica policije jim je pojasnila, da jim podatkov, za katere niso pristojni, ne bo posredovala, pod grožnjami ali pritiski pa ne bosta ne ona ne policija nikoli popustila."

Kot so zapisali, je Bobnarjeva člane pooblaščene skupine večkrat jasno opozorila na njihovo zakonsko pristojnost, ki se nanaša izključno na zakonitost izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zato jim na vprašanja, ki so se nanašala na operativno delo policije izven tega zakonsko določenega okvira, ni odgovorila.

"Generalna direktorica policije jim je pojasnila, da jim podatkov, za katere niso pristojni, ne bo posredovala, pod grožnjami ali pritiski pa ne bosta ne ona ne policija nikoli popustila," so dodali.

Članom pooblaščene skupine so na policiji obenem še pojasnili, da lahko navedene podatke pridobijo preko drugih nadzornih institucij, ki v okviru svojih pristojnosti nadzirajo delo policije na področju hranjenja, dostopanja in obdelovanja osebnih podatkov. "Če pa razpolagajo s podatki o morebitnih zlorabah, sum izvršitve kaznivih dejanj naznanijo posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva RS, ki je edini stvarno pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe policije," so zapisali.

Pooblaščena skupina je po navedbah policije v okviru nadzora izvedla tudi nadzor na področju, za katerega je komisija pristojna. Tega so ji omogočili, pri čemer pa člani komisije nepravilnosti niso ugotovili.

Policija bo svoje postopke vodila strokovno in zakonito in ne bo klonila pod pritiski kogar koli, so zatrdili v odzivu. "Pri tem bomo svoje delo opravili v skladu z načeli vladavine prava, visoko avtonomno, z absolutno, neomajno voljo do resnice in pravice, torej v skladu z vlogo, ki jo policija ima in mora imeti. Pričakujemo pa, da bodo tudi drugi organi ravnali enako," so zapisali.

