Sproščanje analne zakrčenosti

Ko zorijo kumare, se na nacionalki spomnijo na lovske zgodbe Žana Mahniča

Jager Žan Mahnič

V dolgih letih pisanja za pričujočo rubriko je avtorica teh vrstic na televizijskem zaslonu videla že marsikaj, kar je za vedno zaznamovalo njeno psiho. Tudi sama bi zato pričakovala, da je zaradi tega na zrela leta dosegla stanje zenovske neobčutljivosti in dokončno opustila upe o sposobnosti nacionalne televizije za opravljanje poslanstva, ki ji je zaupano. A ko uboga gledalka že verjame, da so v informativnem programu nacionalke že davno dosegli dno, jo njegovi ustvarjalci pograbijo za živčne končiče in zvlečejo v skrito klet svoje na negativni selekciji utemeljene hiše. Slednja si je za letošnje poletje zamislila rubriko, v kateri gledalce in gledalke seznanjajo s počitniškimi aktivnostmi poslancev iz različnih strank. Ampak ne vseh, kot bi bilo pravično in spodobno, temveč le štirih izbrancev, ki so si povabilo zdolgočasenih in brezidejnih televizijcev bržkone prislužili le zato, ker so bili v danem trenutku pri roki.