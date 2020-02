Misliti evropsko

Danes je nov dan

Ta teden bo v Bruslju potekal izredni vrh Evropske unije, na katerem se bodo predstavniki držav članic pogajali o finančni perspektivi za obdobje od leta 2021 do 2027. V tem času bo treba nasloviti številne izzive, kot so podnebna kriza, migracije, digitalizacija, kohezija in drugi, hkrati pa se soočiti s finančno luknjo, ki bo nastala zaradi brexita. Ta že prinaša mnoge težave, saj se neto prejemnice in plačnice ne strinjajo glede višine sredstev, ki bi jih morala zagotoviti posamezna država, zapleta pa se tudi pri vprašanju širše prenove EU.

Do tovrstnih razprtij prihaja v času, ko bi morala biti EU najbolj enotna, saj njene globalne tekmice postajajo vse bolj agresivne. Namesto skrbi za interese posameznih članic bi morala graditi na vrednotah, kot so enakopravnost, povezovanje, solidarnost in vladavina prava, sredstva pa iskati z digitalnimi, ogljičnimi in podobnimi davki. Če EU v tem smislu ne bo postala zgled ostalemu svetu, bi morala temeljito premisliti namen svojega obstoja.

