Kultura zgražanja

Danes je nov dan

Prejšnji teden je Janez Janša, mandatar v nastajanju, zatresel medijski prostor z izjavo, da "se bo vmešaval v uredniško politiko Dnevnika." Odzivi so bili burni, brali smo senzacionalistične članke in zavrelo je na Twitterju.

Seveda je misel na novo Janševo vlado še posebej srhljiva ob vprašanju, kaj bi to pomenilo za medijsko svobodo. Vendar piše se leto 2020 in počasi bi se mediji in njihovi uredniki lahko naučili, kako delujejo pasti populizma in manipuliranje z zgražanjem (internetne) javnosti.

Kot je razvidno s posnetka izjave, se je Janša namreč več kot očitno pač (neokusno) šalil. Če bi se lahko kaj naučili iz Trumpove vojne proti medijem, je to, da ima tovrstno neodgovorno ter histerično poročanje navadno nasproten učinek, ki prispeva zgolj k nadaljnji eroziji zaupanja javnosti v medije in populističnemu provokatorju servira najbolj pomembno valuto 21. stoletja – pozornost.

