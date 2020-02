V tretje gre rado

Tudi tretja vlada Janeza Janše lahko škodi nacionalnim gospodarskim interesom

Kreatorja varčevalnega Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v drugi Janševi vladi leta 2012: Janez Šušteršič, finančni minister, in Andrej Šircelj, prvi predsednik upravnega odbora slabe banke.

© Borut Krajnc

Leta 2004 je John Perkins, nekoč glavni ekonomist pri ameriškem svetovalnem podjetju Main, objavil avtobiografsko knjigo z naslovom Izpovedi ekonomskega morilca. V knjigi, ki je kmalu postala svetovna uspešnica, je opisal metode, s katerimi so si v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih ameriške korporacije v sodelovanju z domačo državno administracijo podjarmile nerazvite države – od Indonezije do Paname. Scenarij je bil vsepovsod podoben: velika ameriška podjetja, korporacije, kot so Bechtel, Halliburton, Chevron, so si sprva za cilj izbrala nemočno državo iz tretjega sveta, bogato z naravnimi viri. Tej državi so ameriške banke, ali še bolje Svetovna banka, odobrile ogromna »razvojna« posojila. Ta pa niso bila izplačana neposredno državi, ampak ameriškim korporacijam, ki so tam začele graditi infrastrukturo.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.