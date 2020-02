Peticija za odstranitev Kučana

Vili Kovačič ima novo nalogo

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan

Neutrudni Vili Kovačič je spet dejaven. Državljan, najbolj znan po zbiranju podpisov za referendum o drugem tiru, med njegove projekte pa spadajo tudi pobuda za odstranitev kipa narodnega heroja Borisa Kidriča iz Parka Sveta Evrope v Ljubljani, sodelovanje pri zbiranju podpisov za referendum proti družinskemu zakoniku in druge (namerno ali naključno) s stranko SDS usklajene akcije, se je najprej lotil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zdaj pa še prvega predsednika republike Milana Kučana, torej kolega upokojenca. Kovačič jih šteje 78, Kučan pa 79.

Državljan K., kot se je poimenoval, je v spletnem dnevniku objavil peticijo, s katero zbira podpise za zahtevo, da se Milan Kučan odstrani iz javnega življenja. Vili Kovačič, ki se rad sklicuje na demokracijo in svobodo govora, si tokrat ta pojma razlaga po svoje. To ugotovimo že iz podnaslova peticije, ki se glasi: »Gre za peticijo, ki s pritiskom javnega mnenja lahko zagotovi prepoved javnega nastopanja in delovanja bivšemu šefu partije – nekdanjemu predsedniku ZKS Milanu Kučanu Plavemu.«

Peticija, ki jo je objavil 15. februarja, je do danes zbrala sicer le nekaj sto podpisov (med njimi nismo našli nobenih uglednih univerzitetnikov ali znanstvenikov), a besedilo, ki jo spremlja, ni tako nedolžno, saj je v njem kar nekaj nerealnih zahtev. Poleg tega, da naj bi Kučanu prepovedali nastopati v javnosti, kar naj bi Sloveniji pomagalo, da »končno odvržemo oklep izprijene in lažne, papirnate demokracije, ki se hrani s privilegiji nekaterih in drugorazrednostjo večine državljanov«, bi rad Kovačič »bivšemu predsedniku partije« odvzel tudi »njegovo nezasluženo izredno pokojnino«. »Ta del pokojnine naj se zbira v poseben sklad za pospeševanje demokracije in odpravo škodljivih posledic njegove politike izključevanja. Zaradi njih kot država Slovenija izgubljamo milijarde in smo kot narod obsojeni na zgodovinsko zaostajanje ter celo na samouničenje,« je zapisal v obrazložitvi, ki bi se lahko nanašala tudi ali predvsem na kakega drugega politika. Ali pa na Državljana samega.

Kučanu očita, da s »stalnim vpletanjem in zakulisnim rovarjenjem v levih strankah in s pošiljanjem trojanskih konjev v desne in sredinske stranke« Sloveniji onemogoča politično normalnost in spodjeda demokracijo. Državljan K. gre še korak dlje in Kučanu pove, da se povsem lažno izdaja za »dobrohotnega upokojenca, ki s politiko nima nič«, zato državljane poziva, naj mu »prisolijo zasluženo klofuto«, po kateri naj bi »za vedno utihnil«. »Njegovih grehov proti demokraciji ne bom našteval, ker bi bil seznam predolg, vsekakor pa je najhujše njegovo vplivanje na sodstvo in nevzdržno politično anatemiziranje drugih,« doda, mi pa lahko storimo to, »kar bi morali naši politični voditelji že pred 30 leti«.

A Kovačič podobne peticije zagotovo ne bo sestavil, da bi ukrepal proti drugim, ki so bili prav tako na političnem prizorišču »že pred 30 leti« in prav tako v partiji, pa niso v pokoju, temveč še vedno na najvišjih funkcionarskih položajih – eden je predsednik največje opozicijske stranke, ki skuša te dni sestaviti novo vlado, in če mu to uspe, bo novi premier, drugi je predsednik republike. A Janez Janša in Borut Pahor Kovačiča očitno ne motita.