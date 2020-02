Ne FOMO, ampak JOMO!

British Library / flickr

Če premalo spite, imate večjo možnost za srčni infarkt. In za raka, demenco ter napade mimobežnih virusov zaradi slabšega imunskega sistema. Pomanjkanje spanja slabo vpliva na gene, moti proizvodnjo spolnih hormonov, pospešuje staranje, moškim celo skrči testise. Skratka, če ste predolgo budni, drvite v smrt.

Live fast, die young, poreče mladež s figo v žepu (ker pač not that young). Ampak pomanjkanje spanja ima negativne učinke tudi na kognitivne funkcije in mentalno zdravje. Če premalo spite, imate slabši spomin in se težje naučite novih stvari. Neprespani ljudje so bolj neumni.

Trg ponuja instant rešitve: magnezij in melatonin, obtežene odeje, meditativne aplikacije, sledenje spanju s pametnimi napravami ... Ironija pa je v tem, da gre upanje za spočito prihodnost iskati prav v nasprotju oz. odpovedi tržnih pogruntavščin. Rešitev je upor proti hegemoniji napredka, rasti in razvoja, proti individualni ambiciji bogastva in prestiža, je sprejemanje in slavljenje počitka in lenobe. Zeh.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.