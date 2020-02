»Slovenski mediji o zasebnem življenju politikov večinoma ne poročajo«

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo je, da naši mediji v resnici o zasebnem življenju politikov večinoma ne poročajo. Če bi pogledali slovenske medije, če pogledate tematike, tudi v tabloidnih medijih, in če bi sodili po njih, potem v slovenskem prostoru ni mamil in ni spolnih afer, ker o tem naši mediji ne poročajo. Naši tabloidi imajo najboljše naklade, kadar pride do klasičnih sosedskih sporov, kadar pride do klasičnih napadov, nasilja in umorov. To so zelo medijsko uspešne nakladne zgodbe. Ko gre za zasebno življenje politikov, poročanja o tem praktično ni, razen tistega, kar politiki sami želijo. Pred volitvami bodo vsi spustili kamero v kuhinjo. Se spomnim, da so politiki pred leti povabili novinarje v hišo in jim razkazovali tudi kopalnice in spalnice. Torej, ko gre za prostovoljno razkazovanje, mediji pri tem sodelujejo, ko gre pa za razkrinkavanje oz. poročanje, pa tega ni. Ne pravim, da bi moralo biti, na neki način je prav, da tega ni, je pa gotovo, da lahko takšna ignoriranca ni posledica liberalnosti, temveč bolj oportunosti in nekakšnega sožitja s politiki, lastniki in njihovimi interesi."

(Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, o zasebnem življenju politikov na MMC RTV SLO)