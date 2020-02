»Slovenija ima največjo kvadraturo trgovskih centrov na prebivalca v EU«

IZJAVA DNEVA

"Trgovska veriga Lidl je tako 20. februarja 2020 odprla svojo šestdeseto poslovalnico v Sloveniji. Dogajanje sem opazoval skozi okno. Kadarkoli sem dvignil pogled od dela, se je pločevina širila kot plesen na pospešenem posnetku. Prešinilo me je, da sem v časovnem stroju: je to začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko tuje podjetje odpira prvo trgovino, napolnjeno in urejeno po zahodnih standardih in ljudstvo plane na potrošništvo s človeškim obrazom? Ne, to je leto 2020, torej tri desetletja kasneje – in prizori so še vedno isti. Osemdeset Hofrov, šestdeset Lidlov, nešteto vseh ostalih, velikanski trgovski centri, največja kvadratura trgovskih centrov na prebivalca v Evropski uniji – ljudje pa še vedno pridrvijo in hodijo drug po drugem. Pri nas češke sanje še vedno trajajo."

(Miha Mazzini, pisatelj in kolumnist na svojem blogu o odprtju nove poslovalnice trgovske verige)