»Elite so ustvarile svet, v katerem se morajo bati ljudstva in se skrivati pred njim«

IZJAVA DNEVA

"Prejšnji teden so imeli v Münchnu "varnostno konferenco". To je tako, kot da bi kakšna mesarija organizirala vegetarijanski piknik, le še huje. Zbrali so se predstavniki sil, ki ogrožajo mir in varnost po vsem svetu: sil, ki vojskujejo agresivne vojne, intervenirajo v drugih državah in grobo posegajo v njihove notranje zadeve, izvajajo vojaške pritiske in zunajzakonske eksekucije, organizirajo, podpirajo in ščitijo terorizem, okupirajo tuja ozemlja in ropajo naravne vire, destabilizirajo politično življenje v državah, ki jim niso pokorne, jih dušijo z ekonomskimi sankcijami in blokadami, kršijo in razveljavljajo mednarodne varnostne pogodbe, vlagajo neizmerna sredstva v oboroževanje in sprožajo novo oboroževalno tekmo, stopnjujejo mednarodne napetosti ter zavračajo reševanje problemov s političnim in diplomatskim dogovarjanjem."

"Elite so ustvarile svet, v katerem se ne počutijo varne, v katerem se morajo bati ljudstva, ki mu vladajo, in se skrivati pred njim."

(Tomaž Mastnak, sociolog, kolumnist, v kolumni v časniku Dnevnik)