IZJAVA DNEVA

"Včasih je veljalo, da si moral imeti močne zveze, da si prišel na televizijo. Danes moraš za to, da prideš recimo v Odmeve, imeti le svoje mnenje. Mnenje, ki se ne sklada z mnenjem drugega gosta. Moraš biti uravnotežen, pa četudi klatiš notorične neumnosti in nelogičnosti. Pa malo ljudski in splošen za zaključek."

(Leon Magdalenc v kolumni v časniku Dnevnik)