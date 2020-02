Nasveti za umivanje rok, pravilna higiena kašlja

Nacionalni inštitut za javno zdravje ob širjenju novega koronavirusa svetuje

V času medijske panike o širitvi koronavirusa svetujemo, da se upoštevajo smernice in podatki uradnih institucij kot je Svetovna zdravstvena organizacacija WHO. Spodaj v obliki infografik objavljamo nekaj nasvetov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Novi Gorici so se na pobudo župana Klemna Miklaviča sešli predstavniki zdravstvenega doma Nova Gorica, bolnišnice, območne enote NIJZ in mestne občine, da bi pregledali pripravljenost na Goriškem. Miklavič je v nenehnem stiku z županom Gorice Rodolfom Ziberno, ki ga obvešča o vseh ukrepih na italijanski strani.

Novi koronavirus je medtem v Italiji danes zahteval sedmo smrtno žrtev. Število okuženih v državi je medtem preseglo 180, od tega so jih 150 zabeležili v deželi Lombardija. Lombardiji po številu okužb sledi dežela Benečija. O primerih okužb poročajo še iz dežel Emilija - Romanja, Piemont in Lacij.

V več italijanskih deželah veljajo izredni ukrepi za zajezitev koronavirusa, med drugim od danes do nedelje tudi v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) ob meji s Slovenijo, kjer okužb še niso zabeležili. Zaprti so vrtci, osnovne in srednje šole ter muzeji in kulturne ustanove, kulturne, športne in verske prireditve so odpovedane.

Na severu Italije so zaradi novega koronavirusa zaprti številni spomeniki in kulturne ustanove, odpovedane so tudi številne karnevalske prireditve, med drugim tudi v Benetkah.

Po poročanju italijanske radiotelevizije Rai bodo v FJK morebitne okužene z novim koronavirusom namestili v vojašnico pri Lazaretu blizu meje s Slovenijo in ter na gradu v Tricesimu blizu Vidma. V tej italijanski deželi nadzirajo stanje 20 ljudi, pri katerih so sumili na okužbo. Vsi dosedanji testi so bili negativni.

V Sloveniji ni razloga za preplah

Slovensko zunanje ministrstvo je ob tem Slovencem, ki potujejo v Italijo, svetovalo previdnost. Pristojni poudarjajo, da razlogov za preplah v Sloveniji ni. Tudi ministrstvo za zdravje zagotavlja, da zaščitni ukrepi za državljane zaradi koronavirusa trenutno niso potrebni. V Sloveniji so sicer doslej na koronavirus testirali 13 ljudi, vsi so bili negativni. Vlada je zaradi širjenja novega koronavirusa sklicala sekretariat Sveta za nacionalno varnost. "Situacija je dinamična, a pod nadzorom," so sporočili.

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) sicer redno osvežuje podatke o številu obolelih in umrlih za koronavirsom, objavili so tudi tabelo, ki razvršča celine in države. Ogledate si jo lahko na tej spletni povezavi.

