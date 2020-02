Kdo bo seksist leta?

Med tokratnimi nominiranci za bodečo nežo tudi predsednik republike Borut Pahor in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pahorjeva sporna objava na Instagramu

© Instagram

Tudi letos bodo na festivalu Rdeče zore podelili bodečo nežo najbolj seksistično izjavo. Tokrat je nominiranih 33 nominirank in nominirancev, razglasitev bo prihodnji teden.

Bodečo nežo za seksistično izjavo leta vsako leto podeljujeta kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Ta nečastni naziv lahko doleti prav vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Med letošnjimi odmevnejšimi nominiranci so tudi nekdanji predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec, nekdanja ravnateljica in političarka Angelca Likovič, športni novinar Andrej Stare ter pisateljica in komentatorka Milena Miklavčič.

"Špela me je fotkala, kako nekaj radovedno gledam iz hotelske sobe v Bernu, kjer je bil na voljo tudi daljnogled. Sprva sem sicer res občudoval Eiger, 3970 m, potem pa me je prevzela privlačna atletinja, ki se je ogrevala na bližnjem stadionu."



Borut Pahor, predsednik republike

Nominacijo za bodečo nežo si je prislužil tudi predsednik republike Borut Pahor, in sicer s sledečo izjavo na Instagramu: »Špela me je fotkala, kako nekaj radovedno gledam iz hotelske sobe v Bernu, kjer je bil na voljo tudi daljnogled. Sprva sem sicer res občudoval Eiger, 3970 m, potem pa me je prevzela privlačna atletinja, ki se je ogrevala na bližnjem stadionu.«

Zanimivo je, da se je letos med nominiranci znašla tudi institucija, in sicer Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki je v svojem vabilu napisala: »Letošnji dan žena bomo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije proslavili na prav poseben, ženski način. Vabljene obrtnice in podjetnice ter ženske, ki doma podpirate vse štiri vogale.«

Igralec Bojan Emeršič pa je nominiran kar dvakrat, in sicer zaradi svojih dveh izjav v Delovi prilogi Vikend. V prvi je izjavil: »Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo.« V drugi pa: »Ni pa mi všeč, da igralka reče, da ji je Dustin Hoffman povedal opolzek vic in ji je bilo neprijetno. To ni nadlegovanje. Če ti ni všeč vic, lahko greš stran.«

