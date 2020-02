Benevolentni milijarder lahko reši svet

Seattle City Council / Wikimedia Commons

Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona in najbogatejši človek na svetu, je na Instagramu objavil, da bo namenil 10 milijard dolarjev boju proti podnebnim spremembam. Bezosov "altruizem" prihaja po objavi Amazonovega ogljičnega odtisa, ki razkriva, da podjetje letno proizvede več CO2 kot veliko manjših držav (tudi Slovenija).

Ni prvič, da je Bezos s svojo filantropijo privabil kritike, češ da donacije služijo predvsem njemu. Leta 2018 je doniral za pomoč brezdomcem v Seattlu, a to medtem ko je Amazon izsilil zavrnitev zakona, ki bi z davkom izboljšal razmere in povečal pomoč brezdomnemu prebivalstvu v mestu. Podobno je Bezos v Minnesoti podprl lokalno organizacijo za brezdomce le dan pred najavljenim protestom delavcev Amazona. Ko so v Avstraliji divjali požari, je influenserka s pošiljanjem svoje gole slike vsem, ki so donirali za žrtve požarov, zbrala več, kot je doniral najbogatejši človek na svetu.

Bezos pravi: "Mi lahko rešimo zemljo!", a ne zanašajmo se, da bodo to storili milijarderji!

