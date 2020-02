»Kaj doživljamo, ko nas nekdo ponižuje? Iz prve roke: boli.«

IZJAVA DNEVA

"Kako politično nekorektna poimenovanja doživljajo poimenovani? Kaj doživljamo, ko nas nekdo ponižuje? Iz prve roke: boli. Ko umaknemo masko neustrašnosti in neprizadetosti, ki je naš temeljni preživetveni mehanizem, potem lahko izrečemo: boli. Nihče ne želi biti imenovan z imeni, ki ga označujejo kot družbeno zlo. Ki mu pripisujejo podrejen položaj. Položaj, iz katerega se ne more izviti in ki mu zaznamuje življenje. Ne boli užaljen ego, boli, ker je nasilje in ker je sistemsko."

"Kaj sporočajo izbrana (politično nekorektna) poimenovanja? Kakšne lastnosti pripisujejo? Kakšna imena so to? Od prvega do zadnjega pejorativna. Slabšalna. Imena, ki označujejo manjvrednost. Niger. Peder. Kurba. Narkoman. Čefur. Baba. Revež. Manjvrednost vedno pomeni vsaj dvoje: podrejenost in nezaželenost. Škodljivost. Kaj naredimo s škodljivci?"

(Aktivist za človekove pravice in publicist Mitja Blažič v kolumni v Primorskih novicah)