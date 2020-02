Pahor bo odlikoval nekdanjega Janševega ministra Lovra Šturma

Predsednik republike bo nagradil nekdanjega pravosodnega ministra, ki je s svojimi odločitvami pripomogel k temu, da je RKC postala največja zasebna lastnica slovenskih gozdov

Janez Janša in Lovro Šturm

Predsednik republike Borut Pahor bo danes v predsedniški palači vročil več državnih odlikovanj. Srebrni red za zasluge bo prejel nekdanji pravosodni minister Lovro Šturm, reda za zasluge pa nekdanji ljubljanski župan Jože Strgar in Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb. Medaljo za zasluge bo predsednik republike izročil Jožefu Pretnarju.

Lovro Šturm bo odlikovanje prejel za "izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti", so sporočili iz urada predsednika republike.

Bivši pravosodni minister Lovro Šturm in bivši kmetijski minister Jože Osterc, oba nagrajena z malteškim viteškim redom, sta s spornimi odločitvami pripomogla, da je RKC postala največja zasebna lastnica slovenskih gozdov.

Jožeta Strgarja bo predsednik republike odlikoval kot prvega župana Ljubljane v samostojni Sloveniji, in sicer za dolgoletno prizadevanje za sožitje in uveljavljanje evropskih vrednot. Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb pa že devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem.

Za življenjski prispevek pri uvajanju novih, pionirskih pristopov zdravljenja hematoloških bolezni pa bo Pahor Jožefu Pretnarju podelil medaljo za zasluge, so še zapisali v Pahorjevem uradu.

