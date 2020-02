Objavljamo koalicijsko pogodbo nove Janševe vlade

Kaj so v SDS, NSi, DeSUS in SMC sklenili v novi koalicijski pogodbi Za Slovenijo!

Univerzalni otroški dodatek, uvedba naborništva, dvig sredstev za občine, gradnja najemniških stanovanj, brezplačni vrtec za drugega in vse ostale otroke ... Koalicijske pogodbe so napisane všečno javnosti, tudi aktualna, ki so jo včeraj podpisale stranke nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše, je takšna.

Koalicijsko pogodbo nove Janševe vlade si lahko preberete v pdf obliki NA TEJ SPLETNI POVEZAVI.

V naslednji Mladini pa, kaj so se pogajalci na sestankih dejansko dogovarjali.

