V petek v Ljubljani protesti proti koaliciji sovraštva

Organizatorji shoda sporočajo, da politika stranke SDS temelji na sovraštvu: do soljudi, okolja in kulture

V petek, 28. februarja ob 17. uri, bo od sedeža stranke SMC do sedeža stranke DeSUS potekal javni shod proti koaliciji sovraštva. Pričetek protesta bo torej na Beethovnovi ulici 2. Organizatorji sporočajo, da politika stranke SDS temelji na sovraštvu: do soljudi, okolja in kulture.

"Danes ni mogoče, da sovraštvo vlada samo. Politika strahu, nasilja in okoljskega uničenja lahko zavlada le, če SDS podprejo stranke, ki trdijo, da bodo skrajno desničarskemu sovraštvu dale človeški obraz," so zapisali na Facebook strani.

V ponedeljek bodo o tem, ali se bodo pridružili koaliciji sovraštva s stranko SDS, glasovali Igor Zorčič, Monika Gregorčič, Jani Moderndorfer, Gregor Perič, Branislav Rajić, Janja Sluga, Mateja Udovč, Dušan Verbič, Gregor Židan, Mojca Žnidarič (SMC) ter Franc Jurša, Jurij Lep, Ivan Hršak in Robert Polnar (DeSUS).

Ne glede na to, ali smo volili za njih ali ne, bodo odločali o naši prihodnosti.

"Ne bomo molčali! Poslance SMC in DeSUS bomo opozorili, da se lahko v ponedeljek odločijo tudi drugače in preprečijo, da sovraštvo naslednji dve leti vlada Sloveniji. Vsi na ulico! Vsi pred SMC! Vsi pred DeSUS!" sporočajo organizatorji.

