Virus populizma

Danes je nov dan

Sloveniji bojda nezadržno grozi koronavirus COVID-19, ki je konec lanskega leta začel razsajati na Kitajskem. Virus naj bi se širil bliskovito, kar plaši tako gospodarstvenike kot turistične magnate. Razsajanje bolezni pa očitno mnogi že izkoriščajo za kovanje poceni političnega kapitala. Vlada RS je hitro sklicala sejo Sveta za nacionalno varnost. Na njej pričakovano niso ugotovili nič novega, je pa Vlada kot možnost "rešitve" problema že napovedala zapiranje meje, četudi še nismo zaznali niti enega primera okužbe. Italijanske oblasti nam že sedaj svetujejo, da uvedemo izredni nadzor vseh potnikov na Brniškem letališču ...

Strankam je z razmahom koronavirusa sekira padla v med. Širjenje virusa je zelo težko nadzirati, razmere pa so idealne za napenjanje političnih mišic in ustvarjanje izrednih stanj. Načrti zajezitve epidemije so jasni, a to politikov ne ovira pri strašenju ljudi. Najhujša posledica virusa tako ne bodo oboleli, pač pa razmah poceni političnega populizma.

