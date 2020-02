Kdo želi preprečiti demonstracije, ki so ustavno zagotovljena pravica?

Pravica do protesta, pravica do političnega zbiranja je osnovna demokracije

Odkar je včeraj postalo jasno, da bodo v petek popoldne demonstracije proti novi vladi Janeza Janše, so na Mladino, pa tudi na elektronske naslove, Facebook in Twitter profile aktivistov, ki v resnici organizirajo shod, začela prihajati žaljiva in sovražna besedila. Klasični plejadi pridevnikov o komunajzarjih in davkoplačevalskih krvosesih so se pridružile neposredne grožnje.

Pravica do zbiranja in združevanja je ustavno zagotovljena pravica. Tako je veljalo tudi nekoč.

Kandidat za novega predsednika slovenske vlade Janez Janša je protestnike posmehljivo označil za ljudožerce, sramotenja in grožnje o katerih pišemo, pa so gotovo organizirana.

Brez nje leta 1988 ne bi bilo Roške in zahtev po oprostitvi četverice, vključno z Janezom Janšo, ne bi bilo niti velikih shodov, recimo tistega iz časa Depale vasi leta 1994 ali onega »v obrambo Slovenije« iz leta 2016, ne bi bilo protestov proti vojni v Iraku, proti migrantom na Kotnikovi ulici, proti obveznemu cepljenju leta 2018, ne bi bilo t.i. vstaj leta 2013, nihče se ne bi lani zbiral v Ilirski Bistrici in opozarjal na porozno mejo, ne bi bilo niti Parad ponosa, niti zborov proti družinskemu zakoniku, ne bi bilo shoda Rešimo Slovenijo oktobra 2019 pred Prešernovim spomenikom, ne bi bilo niti shoda proti politiki sovraštva leta 2018.

Pravica do protesta, pravica do političnega zbiranja je temelj demokracije. Brez te pravice ne bi bilo svobode misli. Brez nje bi živeli v enoumju. Gotovo nobeni izmed političnih strank, ki sestavljajo vlado, kaj takega ni v interesu. Tudi stranki SDS ne.

A kanček dvoma obstaja. Kandidat za novega predsednika slovenske vlade Janez Janša je protestnike posmehljivo označil za ljudožerce. Sramotenja in grožnje, o katerih pišemo, so gotovo organizirana. Zdi se, da se na internetu odvija specialna vojna paramedijskih struktur. Tudi na takšen način se širi in legitimizira sovraštvo.