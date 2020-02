Trdožive teorije zarote

Nov poskus odprave obveznega cepljenja

Zbrani podpisi za novelo zakona o odpravi obveznega cepljenja

© Gašper Lešnik

Predstavniki obrobne stranke Za zdravo družbo so ta teden v državni zbor dostavili zakonski predlog za odpravo obveznega cepljenja, podkrepljen s 5000 podpisi volivcev. Jedro stranke sestavljata dva politologa, nekdanji generalni sekretar na šolskem ministrstvu in navdušenec nad tradicionalno indijsko medicino Gregor Kos in Valentina Flander, nekdanja vodja kabineta predsednika republike Janeza Drnovška.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.