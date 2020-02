Satanizem, komunistično nasilje, evtanazija

Predavanja na Teološki fakulteti v luči nove vlade

Postna predavanja za vsakogar

Velika želja Janše je, da vlado sestavi pred volitvami, saj bi jo po volitvah težje. Morebitnih partnerjev za »sodelovanje« bi bilo manj, saj vsaj dvema strankama, ki sta pripravljeni sodelovati, grozi izpad iz parlamenta. V razmerah »zdaj ali nikoli« je stekla širša mobilizacija.

Prebudil se je Zbor za republiko, civilnodružbeno gibanje SDS, ki ga je nekoč vodil pravosodni minister v drugi Janševi vladi dr. Lovro Šturm, sicer malteški vitez in zagovornik interesov katoliške cerkve. Zdaj združenje vodi še en pomembni predstavnik SDS, njen nekdanji poslanec in predsednik državnega zbora France Cukjati. V imenu Zbora za republiko je v ponedeljek parlamentarne stranke pozval k »državotvorni drži« in »prenehanju izključevanja«. Prebudili so se tudi v katoliški cerkvi. V pastirskem pismu za postni čas so recimo zapisali, da bi se morali spomniti enotnosti, ki je te kraje prežemala v času osamosvajanja. »Če bi bili danes tako enotni in ne bi nikogar izključevali, bi po poti sodobnega in demokratičnega razvoja šli veliko hitreje naprej,« so dodali.

Hkrati je neodvisno od tega pisma Nadškofijski referat za versko izobraževanje odraslih pripravil več predavanj. V sredo je že potekalo prvo predavanje Obsedenost in satanizem, predaval pa je Cukjati.

Do konca marca bo sledilo še pet predavanj. Med njimi obvezno predavanje o nasprotovanju evtanaziji. Opus se bo končal še posebej pozornost zbujajoče. Predzadnje bo predavanje Janeza Juhanta Kako je slovenski komunistični teror obsodil na zapor ali smrt 840 duhovnikov, finale pa bo odpredaval nekdanji direktor javne televizije Jože Možina. Čeprav je Možina eden zanesljivejših vzdrževalcev razkola v slovenski družbi, je predavanje naslovljeno Slovenski razkol. Kako ga ozdraviti?.

Prav Možina si pod Janševo vlado lahko obeta karierne priložnosti, morda ponovno na RTV ali kje drugje. To si je z »novinarskim« delom v jasni smeri kulturnega boja zaslužil. Pred dnevi je Možina profesorje in raziskovalce, ki so podpisali izjavo proti nastajanju Janševe vlade, na družabnem omrežju Twitter označil za udbaše.

Teološka fakulteta oziroma katoliška cerkev dokaj redno pripravlja takšne ali drugačne javne prireditve, srečanja, pogovore, predavanja, okrogle mize. Niso pa vedno tako aktualni. Na to kaže propagandna akcija, s katero vabijo na predavanja, njen del je tudi plakatna akcija. Plakati so se pojavili zunaj mest, namenjenih za takšno oglaševanje, nekako gverilsko so polepljeni po stari Ljubljani.