Družina istospolnih partnerjev na grmadi

Pustna homofobija na Hrvaškem

Nesprejemljiv zažig lutke na pustni povorki v kraju Imotski

© Youtube

Hrvaška vlada in predsednik države Zoran Milanović sta na začetku tedna ostro obsodila zažiganje lutke istospolnega para z otrokom, ki je potekalo med pustovanjem v kraju Imotski. Hrvaška vlada meni, da ta dogodek ni bil v pustnem duhu, Milanović pa, da gre za nesprejemljivo dejanje. »Pustni duh lahko v okvirih satire obravnava tiste, ki so na oblasti, kot so predsednik države in vlade ali župan in drugi politiki, nikakor pa ne tiste, ki predstavljajo različne manjšine v hrvaški družbi,« so sporočili iz Banskih dvorov.

»Simbolično zažiganje lutke istospolnih partnerjev z otrokom v Imotskem je žalosten, nehuman in povsem nesprejemljiv dogodek, ki je potekal pod masko pustnega rajanja,« je na Facebooku zapisal hrvaški predsednik Milanović, ki je obenem zahteval javno opravičilo organizatorjev in odziv pristojnih ustanov, ker so zažiganje lutk gledali tudi otroci in bili tako priča razpihovanju sovraštva in spodbujanju nasilja. Nekateri gledalci so namreč ob vse višjih plamenih ploskali in navijali.

Zažgana lutka istospolnega para je imela v rokah podobo otroka, na kateri je bila fotografija opozicijskega poslanca SDP Nenada Stazića, na čelu pa je imela peterokrako zvezdo. Organizatorje v Imotskem so že kazensko ovadili. Na spletu se je pojavila tudi fotografija enega od njih, Milivoja Đuka, ki je na Facebooku objavil, kako v dresu nogometnega kluba Hajduk pozira, naslonjen na zid, na katerem je narisan velik kljukasti križ. Po objavi podobe na novičarskem portalu Index.hr je Đuka sporno fotografijo odstranil, obenem pa je povedal, da so v Imotskem »konservativni in tradicionalni« in da so po njegovem mnenju naredili tisto, kar je »edino pravilno«.

Aktivist za človekove pravice Mitja Blažič ob homofobiji v Imotskem opozarja, da so dolga leta neupoštevanja opozoril hrvaških aktivistov za človekove pravice, da sovražnega govora ne bi smeli dovoliti, pripeljala do normalizacije takšnih grozljivih prizorov. »V ozadju je sovraštvo do manjšine, ki ga je moč razbrati iz izjav organizatorja karnevala. Sovraštvo, ki je tako globoko, da je bil pripravljen prizore sežiga mavrične družine uprizoriti pred otroki. Kaj sledi? Kako bo to vplivalo na otroke, ki odraščajo v družinah istospolnih partnerjev, kako na otroke in mlade, ki so prizore sežiga ob vsesplošnem veselju opazovali v živo? Kako na LGBT-mlade po vsej Hrvaški? In navsezadnje, kako varna je Dalmacija za LGBT-osebe, domačine in turiste?« se sprašuje Blažič, ki od predsedujoče Svetu EU pričakuje, da bo uporabila razpoložljiva pravna sredstva in organizatorje kaznovala zaradi razpihovanja sovraštva in pozivanja k nasilju. In da bo okrepila sistemske mehanizme za nadzor ter ukrepanje proti nasilju iz sovraštva. Predvsem pa, da bo okrepila vzgojo, izobraževanje in obveščanje za ničelno toleranco do razpihovanja vseh oblik sovraštva, nestrpnosti in nasilja, dodaja Blažič.