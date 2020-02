Zveza borcev Pahorju: »Za mandatarja ste predlagali kandidata, ki ponižuje partizanstvo«

Predsednik Zveze borcev v odprtem pismu predsednika republike sprašuje, ali se kdaj vpraša, zakaj imajo državljani tako slabo mnenje o svoji domovini, zlasti pa o politikih

Pahorja Janševa protipartizanska in prodomobranska retorika ne moti ...

© Jaka Gaser, Dnevnik

Ob bližajoči se tretji vladi Janeza Janše in dejstvu, da je predsednika SDS za mandatarja predlagal tudi predsednik republike Borut Pahor, so se oglasili tudi v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB). Njen predsednik Marijan Križman je odprto pismo naslovil na Boruta Pahorja in ga opozoril na Janševe izjave, s katerimi že leta ponižuje partizanstvo in pomen svetovno priznanega proti-nacifašističnega odporniškega gibanja. "Pri tem pa borce proglašajo celo za morilce in izzivajo, da naj po 75 letih pridejo iz »hoste«," je dodal v pismu, ki ga v celoti objavljamo spodaj.

Spoštovani gospod predsednik!

Posmehljivo in cinično napadanje slovenskega narodnoosvobodilnega boja s strani politikov, ki se sicer želijo prikazati v državotvorni luči in voditi to državo, ob tem pa ponižujejo partizanstvo in pomen svetovno priznanega proti-nacifašističnega odporniškega gibanja, pri tem pa borce proglašajo celo za morilce in izzivajo, da naj po 75 letih pridejo iz »hoste«, so sporočila, ki so slovensko, zlasti pa borčevsko javnost, zelo prizadela.

Takšni nastopi zaničujejo vse kar je Slovenija dosegla po uničujoči drugi svetovni vojni in je kot vrhunec prizadevanj uresničila v osamosvojitvenih procesih leta 1991. Slišati je alarme, da smo zašli v veliko krizo moralnih vrednot. Razprodaja državne blaginje, zaničevanje korenin lastne preteklosti, politični spopadi za vsakodnevno preživetje politikov, nas v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije močno skrbijo. Zlasti nas skrbi dejstvo, da za sedanje probleme na vidiku ni rešitev. Na vsakem koraku se širi nestrpnost, sovražni govor in umetni prikaz izrednih razmer, vse z namenom zastraševanja državljank in državljanov.

Kam smo zašli kot narod, ki si je bil sposoben z lastnim znojem in krvjo ustvariti svojo domovino, se celo upreti okupatorjem in s ponosom dvigniti slovensko zastavo, ki je narod povezovala. Kam je vse to šlo? Se kdaj vprašate, zakaj imajo državljani tako slabo mnenje o svoji domovini, zlasti pa o politikih? Morda pa se odgovor skriva v političnem kupčkanju zadnjih dni. Bo tokratno vodilo politike blaginja, služenje domovini in njenim državljanom, ali pa bo to koalicija političnega preživetja in obračunavanja z identiteto slovenske družbe.

To je kriza moralnih vrednot, ki nas mora zelo skrbeti!

Kaj ob tem mislite vi, gospod predsednik, ko predlagate kandidata za mandatarja?

Marijan Križman,

predsednik ZZB NOB Slovenije