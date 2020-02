Kultura deloholizma

StartupStockPhotos / pixabay

Ping pong mize, sobe za dremež, team buildingi, na straniščih posterji s podobo Elona Muska. Vedno več podjetij implementira startup delovno kulturo iz Silicijeve doline. Pisarne ne spominjajo več na "gulage", ampak na dnevno sobo, sodelavci postajajo družina, delovni vikendi so dejansko kul, pa še zastonj pivo je.

Ta model naj bi omogočil prijetno delovno okolje, a realnost je, da enostavno zabriše mejo med delom in življenjem. S tem je "navadni" deloholizem uspešno rebrandal v nekaj zaželenega – hustle culture. Dobiček podjetja postane delavčeva vrednota, ta pa verjame, da je del nečesa večjega. Upravičevanje deloholizma kaže tudi na pomanjkanje razumevanja o produktivnosti, ki je veliko višja, če je zaposleni zadovoljen tako z delom kot osebnim življenjem in 12 urni delovniki tega pač ne omogočajo.

Ping pong mize in free flow smutiji (če to obstaja) v pisarni so čisto kul, dokler je to prostor, kjer človek opravi svoje delo in se nato odpravi domov ob razumni uri ter brez skrbi.

