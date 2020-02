»Janša je oportunist. Najprej je bil komunist, nato aktivist in kasneje socialdemokrat«

IZJAVA DNEVA

"Po zadnjih volitvah se je Janša znašel na robu, ker je ekstremni desničar. Janez Janša je oportunist. Konec sedemdesetih let je bil komunist, v osemdesetih borec za človekove pravice in nato socialdemokrat. Po letu 2002 se je njegova stranka spreobrnila v konservativno stranko. V devetdesetih letih se je imenovala socialdemokratska stranka, da bi se pozneje preoblikovala v slovensko demokratsko stranko. Ko je Janša leta 2012 postal predsednik vlade, je postal še radikalni neoliberalec in je trdil, da bo resetiral Slovenijo. Osredotočil se je na privatizacijo in zategovanje pasu. Po letu 2015 je postal ekstremni desničar kot sta Salvini v Italiji in Orban na Madžarskem. Torej, on je politik, ki je zamenjal vse politične barve."

(Luka Mesec, koordinator Levice, o Janezu Janši v intervjuju za hrvaški časnik Nacional)