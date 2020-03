Namesto Plečnikove kapele še ena garažna hiša

Mariborski jezuiti bodo do konca leta zapustili Plečnikovo kapelo

© jezuiti.si

Po poročanju Večera so mariborski jezuiti Plečnikovo kapelo Srca Jezusovega in zemljišče v Ljubljanski ulici 13 prodali družbi Best in parking, ki upravlja garažni hiši ob UKC Maribor in namerava tam zgraditi še eno garažno hišo, Jezuiti namreč kapelo, katere notranjost je uredil slovenski arhitekt Jože Plečnik in je njegovo edino delo v Mariboru, zapuščajo, predvidoma do konca leta.

Zaradi neznank v povezavi s Plečnikovo zapuščino se je v javnosti v zadnjem času dvignilo precej prahu. Iz zavoda za varstvo kulturne dediščine sicer sporočajo, da je notranjost kapele, ki jo je uredil Plečnik, zaščitena, a nekatera vprašanja vendarle ostajajo odprta: "Čeprav Mestna občina Maribor še vedno ni sprejela občinskega prostorskega načrta, prav tako pa še ni sprejela niti novega odloka o kulturnih spomenikih, smo že leta 2013 dosegli, da je v občinskem podrobnem prostorskem načrtu zapisano, da je Plečnikovo kapelo (notranjo opremo) pred rušitvijo treba prestaviti. Investitor te prestavitve ne želi zagotoviti, zato sedaj skupaj iščemo nadomestno ustrezno lokacijo v Mariboru. Morate pa vedeti, da je zadeva precej velika, dimenzije so pet krat petindvajset metrov," je za Večer povedal direktor zavoda Srečko Štajnbaher.

Da je občini v interesu, da se edino Plečnikovo delo v Mariboru tukaj tudi ohrani, je že minuli teden na seji mestnega sveta povedal podžupan Gregor Reichenberg: "Bi pa vsekakor radi, da kapela ostane odprta za javnost in se primerno prezentira. Skrbi nas, da bi zadevo skušali začasno prestaviti v kakšno skladišče, saj bi se potem kaj hitro zgodilo, da od tam poti več ne bi našla."

Po besedah predstojnika mariborskih jezuitov Marjana Kokalja so ena od možnih novih lokacij tudi prostori Škofijske gimnazije Maribor. Tam bi lahko ohranila liturgično funkcijo, na ogled pa bi bila tudi drugim obiskovalcem. Se pa o tem šele dogovarjamo. Vsekakor upamo na za vse sprejemljivo rešitev.