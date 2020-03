Podali kazensko ovadbo zoper provokatorja in Černača

Černač je dan pred Shodom proti koaliciji sovraštva na Twitterju poobjavil grožnjo, da bodo protestnike počakali na ulici, ker je minilo kar nekaj časa, odkar je koga dobro nalomil. Organizatorji so zoper njega in tudi zoper provokatorja, ki je na protestu vpil "Ubi Janšo", podali kazensko ovadbo.

Kandidat za notranjega ministra Zvonko Černač in njegov šef Janez Janša

© Borut Krajnc

Organizatorji petkovega Shoda proti koaliciji sovraštva (Koalicija Brez strahu) so javnosti sporočili, da se na spletu širi posnetek s petkovega protesta, na katerem neznanec vzklika "Ubi Janšo". "Organizatorji shoda smo zaradi varnosti ljudi in pričakovanih provokacij pred shodom vse udeležence preko spleta in z letaki na samem shodu pozvali k dostojnemu in mirnemu protestu ter nenasedanju provokacijam," so zapisali in pojasnili, da so redarji na shodu so takoj po zaznavi vzklikov »Ubi Janšo« reagirali in o provokacijah posameznika s psom tudi obvestili policijo, ki je storilca obravnavala.

Od sovražnih pozivov so se ogradili že med samim shodom, med drugim so na Twitterju v času protesta poobjavili opozorilo enega od udeležencev, da nekdo vzklika »Ubi Janšo«. "Ravnanje neznanca razumemo kot sovražni govor po 297. členu Kazenskega zakonika, zato smo včeraj, v soboto 29.2.2020, na PP Ljubljana Center zoper neznanega storilca podali naznanilo suma kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti," so dodali.

"Zoper imetnika neznanega profila Lucid kot tudi zoper Zvoneta Černača smo podali naznanilo suma kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika ter preprečitev ali oviranje javnega shoda po 145. členu Kazenskega zakonika."



Koalicija Brez strahu

Hkrati so podali kazensko ovadbo zoper Zvoneta Černača, poslanca stranke SDS v Državnem zboru, ki se v medijih omenja kot kandidat za notranjega ministra v nastajajoči vladi. "Omenjeni je dan pred protestom na Twitterju poobjavil grožnjo profila Lucid, da bodo protestnike počakali na ulici, ker je minilo kar nekaj časa, odkar je koga dobro nalomil. S poobjavo izjave in dodatnim odgovorom na opozorilo o njeni nesprejemljivosti je Zvonko Černač potrdil strinjanje z grožnjo. Zato smo zoper imetnika neznanega profila Lucid kot tudi zoper Zvoneta Černača podali naznanilo suma kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika ter preprečitev ali oviranje javnega shoda po 145. členu Kazenskega zakonika," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da nasprotujejo vsaki obliki javnega izražanja nasilja, nestrpnosti in sovraštva, a še posebej nas skrbi, ko k nasilju nad mirnimi protestniki poziva poslanec Državnega zbora in morebitni kandidat za notranjega ministra.