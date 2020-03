O večstrankarskem sistemu

Brez strahu. Proti koaliciji sovraštva.

Predstavnikom radikalne desnice je nepredstavljivo, da levo in desno od Šarca dejansko obstaja civilna družba, ki se je sposobna povezati in organizirati spontan shod. S prstom kažejo na Kučana in verjamejo, da ostareli gospod iz Murgel koordinira vse, kar se Janezu neljubega zgodi.

Nekateri medijske hiše o shodu poročajo manj, nekatere več, mnogim pa je skupno to, da so se ujele v Janševo bizarno idejo "zmagovalca volitev", ki naj bi imel zaradi "zmage" pravico do mandatarstva. Pri tem pozabljajo, da to niso Olimpijske igre, ampak večstrankarski sistem. Ne pozabimo vendar, da je več ljudi volilo proti SDS kot za SDS. Janša je le toliko legitimen mandatar, kot so legitimne prelomljene obljube, ki so jih svojim volivcem pred volitvami dali pri SMC in DeSUS.

Ne, vladi nismo dolžni dati priložnosti, ne pretvarjajmo se, da je Janša nepopisan list. Protesti so praznik demokracije. Ljudem sporočajo, da niso sami, oblastnikom pa, da ni vseeno, kakšne poteze vlečejo.

Se vidimo danes ob petih!

