Miro Cerar izstopil iz SMC: »Stranka je ostala brez časti«

"Danes SMC žal ni več moja stranka. Ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe: ne vidi niti do članov in članic, kaj šele do volivcev in volivk."

Miro Cerar izstopa iz stranke SMC, ki jo je pred šestimi leti ustanovil kot Stranko Mira Cerarja, kasneje se je preimenovala v Stranko modernega centra. Danes jo vodi Zdravko Počivalšek, ki se je na razočarnje mnogih volivcev in članov stranke odločil, da bo sodeloval z Janševo vlado.

"Danes izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let svojega življenja in sem zanjo zastavil svoje ime. To ni več stranka modernega centra. Razen če z modernostjo razumemo sledenje zadnji modi in obračanje po vetru, s centrom pa nesposobnost oblikovanja odločnih in odličnih političnih stališč. SMC sem s somišljeniki ustanovil zato, da delamo dobro za Slovenijo ter varujemo socialno-liberalne vrednote in vladavino prava. SMC ni več moja stranka, ni več verodostojna v uresničevanju svojih vrednot. Njeni poslanci so pozabili, kdo jih je izvolil," je danes javnosti sporočil Miro Cerar. Njegovo izjavo, ki jo je objavil na Facebooku, objavljamo spodaj v celoti.

Leta 2014 je SMC na državnozborskih volitvah prejela več kot 34 odstotkov glasov in v parlamentu zasedla 36 poslanskih sedežev, Cerar pa je postal predsednik 12. slovenske vlade. Stranka je predlani krepko poslabšala, saj so osvojili le 10 poslanskih mest. Danes je javnomnenjska podpora SMC padla na najnižjo raven, saj po zadnjih anketah ne bi niti več prestopili praga parlamenta.

9. februarja je iz SMC in z mesta podpredsednice te stranke odstopila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Cerarjevo sporočilo na Facebooku

IZSTOP iz stranke SMC

Danes izstopam iz stranke, ki sem ji posvetil šest let svojega življenja – in zanjo zastavil svoje ime. SMC že davno ni več Stranka Mira Cerarja – a žal tudi nič več Stranka modernega centra.

Razen če z »modernostjo« razumemo sledenje zadnji modi in obračanje po vetru; s »centrom« pa nesposobnost oblikovanja odločnih in odličnih političnih stališč.

SMC sem s somišljeniki ustanovil zato, da delamo dobro za Slovenijo ter varujemo socialno-liberalne vrednote in vladavino prava. V polnih štirih letih vodenja vlade je SMC stabilizirala prej nemiren politični prostor in z velikimi napori in za visoko ceno, ki sem jo plačal tudi sam, izvlekla Slovenijo iz krize. To nam je uspelo le zato, ker smo uspeli slediti našim izvirnim vrednotam in ciljem.

Danes žal SMC ni več moja stranka.

1. Ker ni več verodostojna v uresničevanju svojih ustanovnih vrednot.

2. Ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe: ne vidi niti do članov in članic, kaj šele do volivcev in volivk.

3. Ker so njeni poslanci pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil.

Pozivam poslanke in poslance, da začnejo misliti s svojo glavo.

Če se to ne zgodi, pozivam člane in članice, ki želijo ostati zvesti ustanovnim vrednotam SMC – demokraciji, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic in svobodomiselni liberalni drži – da teh vrednot ne izdajo in izstopijo iz stranke, ki si ne zasluži imena Stranke modernega centra.

Sam ne želim biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti.

Realist sem, zato vem, da bodo celo to mojo načelno odločitev poskušali diskreditirati. Zato naj jasno povem: kljub načelnemu stališču, da ne bom sodeloval v Janševi vladi, sem resno premislil o pobudi predsednika Počivalška, da bi vodil Državni zbor. SMC bi tako lahko varovala načelo ločitve oblasti in zagotovila liberalni korektiv desni vladi. K temu so me v zadnjih dneh aktivno spodbujali tudi številni člani SMC in ljudje iz javnega življenja, izrecno podprli pa tudi nekateri poslanci. Vendar sem po včerajšnjem pogovoru s predsednikom stranke Počivalškom dokončno ugotovil, da gre za manipulacijo, prazno retoriko in privatne ambicije posameznikov.

V teh šestih letih sem gotovo storil marsikatero napako. A najbolj me boli, da sem se zmotil o nekaterih ljudeh, ki sem jih predlagal za vodilne pozicije: od ministrov do vodje poslanske skupine in drugih. Kdor v svojem makiavelizmu in nezdravi ambicioznosti pozabi na osnovne vrednote sodelovanja, solidarnosti in tovarištva, ta pač ne more suvereno voditi socialno-liberalne stranke.

Miro Cerar