Počivalšek o Cerarjevem izstopu: »Kar je bilo, je bilo«

Trenutni predsednik SMC je dejal, da Cerarja, tudi če bi ostal v stranki, ne bi predlagal za predsednika Državnega zbora. Odločitev je bila težka, a nujna, ker moramo iti naprej, je dodal.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je danes v izjavi v Državnem zboru (DZ) izstop prvega predsednika Mira Cerarja iz stranke pospremil z besedami, da stranke ne morejo konsolidirati, če se vedno znova vračajo nazaj. Zato Cerarja, tudi če bi ostal v stranki, ne bi predlagal za predsednika DZ. Odločitev je bila težka, a nujna, ker moramo iti naprej, je povedal Počivalšek.

Počivalšek je v izjavi novinarjem v DZ pojasnil, da se je sestal z ustanoviteljem in prvim predsednikom SMC Cerarjem in se z njim pogovoril. Neuradno naj bi se sestala že v petek zjutraj, ponovno pa tudi v nedeljo zvečer.

Počivalšek je dejal, da je Cerarju pojasnil razmere v stranki. Ta je po Počivalškovem mnenju po dolgem obdobju notranjih trenj, sistematičnih napadov in obdobja, ko je bila kriva za vse, kar je narobe v državi, pred težko nalogo konsolidacije stranke. Po njegovih besedah ostaja stranka naravnana socialno, liberalno in trajnostno. "Seveda pa želimo biti pri odločitvi o tem, kako naprej, enotni in vsaj približno usklajeni o smeri, v kateri gremo," je povedal.

Zdravko Počivalšek, predsednik SMC

Spomnil pa je, da se konsolidacija stranke ne more zgoditi, če se vedno znova vračajo nazaj v zgodovino: "Kar je bilo, je bilo." Počivalšek je napovedal, da bo prevzel polno odgovornost za vse, kar bo v prihodnje. V tej luči je Cerarju pojasnil odločitev, da ga ne bo predlagal za predsednika DZ, ko bi se vrnil v DZ.

O tem se je namreč dalj časa ugibalo, saj se Cerar lahko po prenehanju funkcije zunanjega ministra oziroma s prihodom vlade Janeza Janše vrne v DZ. Ni pa jasno, ali bi Cerar, ki je sicer že kot predsednik stranke zavračal sodelovanje z Janšo in nedavno tudi zavrnil sodelovanje v njegovi vladi, funkcijo, tudi če bi mu bila ponujena, sprejel. Cerar naj bi že sredi februarja namreč zavrnil ponudbo za prevzem vodenja DZ, pozneje pa naj bi o tem resno razmišljal, dokler mu ni Počivalšek v nedeljo zvečer odrekel podporo.

Cerar je bil danes, ko je sporočil, da iz stranke, ki je dolgo nosila njegovo ime in katere častni predsednik je bil, izstopa, oster do stranke in do njenih akterjev. Pojasnil je, da zapušča SMC, ki da je ostala brez časti. Navedel je tudi, da je po nedeljskem pogovoru s predsednikom stranke Počivalškom dokončno ugotovil, da gre za manipulacijo, prazno retoriko in privatne ambicije posameznikov. Ali se bo vrnil v poslanske klopi, še ni pojasnil.

Neuradno naj bi bil kandidat za predsednika DZ aktualni vodja poslancev SMC Igor Zorčič.