Brez strahu, glasovanje je tajno!

France Prešeren, Krst pri Savici

Ko predsednica DeSUS reče: "Ves čas, ko smo sedeli na pogovorih za koalicijsko ali pa bodočo koalicijsko mizo, smo se skušali izogniti tistih vsebin, pri katerih nismo morali doseči kompromisa. Torej, vendar smo pustili vsa tista vprašanja, ki so puščala dilemo za katero koli od strank, ki smo na pogovorih sodelovale, nekoliko ob strani," misli seveda na najbolj zlobne reči, v katere verjame slovenska skrajna desnica.

Drage poslanke in poslanci DeSUS ter SMC: čas je, da ste zgled vsem osnovnošolcem, ki jih terorizira šolski nasilnež. Tako kot oni, si tudi vi zaslužite dostojanstvo. Zaslužite si, da se vam ljudje opravičijo, ko lažejo o vas, vas ozmerjajo z udbaši, mafijci in grozijo vašim družinam.

To ni trenutek, ko morate pohlevno skloniti glavo in požreti grožnje in laži. Hlapci že znamo biti, za to ne potrebujemo zgleda. Kar potrebujemo, so ljudje, ki svojega dostojanstva ne bodo prodali za 28 plač. To je trenutek, na katerega ste čakali vso politično kariero. Izkoristite ga!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.