Janez Janša novi predsednik vlade

Podprlo ga je 52 poslancev, 31 jih je glasovalo proti, ena glasovnica pa je bila neveljavna

Še podpis in uradno imamo novega mandatarja ...

© Gašper Lešnik

Predsednik SDS Janez Janša je v državnem zboru na tajnem glasovanju dobil mandat za sestavo nove vlade. Podprlo ga je 52 poslancev, 31 jih je glasovalo proti, ena glasovnica je bila neveljavna. Po izvolitvi je že prisegel kot novi predsednik vlade.

V nagovoru DZ se je zahvalil za zaupanje. Kot je dejal, se zavedajo, da so pred njimi pomembni izzivi, hkrati pa so prepričani, da so te izzive z odgovornim upravljanje z državo in povezovalno politiko sposobni premagati. "Danes je bil storjen prvi korak. Pričakujem, da bom lahko v relativno kratkem času pred ta visoki zbor prinesel tudi kandidatno listo za novo vlado," je še dodal.

Janez Janša, novi premier

Državni zbor je tako Janši danes podelil tretji premierski mandat. Prvič se je na čelo vlade zavihtel decembra 2004, vlada pa je štiriletni mandat dokončala v nespremenjeni koalicijski sestavi. Druga Janševa vlada je delovala od februarja 2012 do marca 2013.

Jelka Godec čestita svojemu predsedniku, medtem ko Zvone Černač ploska

© Gašper Lešnik

Nova priložnost, da poskusi oblikovati vladno koalicijo, se je SDS ponudila po odstopu Marjana Šarca, ki je od zadnjih državnozborskih volitev vodil manjšinsko vlado. Janši namreč po volitvah, na katerih je 3. junija 2018 SDS slavila kot relativna zmagovalka, ob strankarskem zavračanju sodelovanja to ni uspelo, tokrat pa so k pogovorom o sodelovanju poleg NSi pristopili tudi v SMC in DeSUS.

Prvaki SDS, SMC, NSi in DeSUS so koalicijsko pogodbo podpisali približno mesec dni po Šarčevem odstopu, prejšnji torek, dan zatem pa je predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru Janšo predlagal za novega predsednika vlade.

Janez Janša danes v parlamentu

© Gašper Lešnik

Janševa vlada je peta vlada, ki mandata ne bo začela po volitvah

V zgodovini samostojne države je večina vladnih ekip mandat nastopila po državnozborskih volitvah, štiri pa so delo začele med mandatom državnega zbora. Tako bo tudi tokrat, ko bo vodenje vlade prevzel Janez Janša.

14. maj 1992 - 25. januar 1993 >> Po izglasovani konstruktivni nezaupnici predsedniku prve slovenske vlade Lojzetu Peterletu je na predlog LDS predsednik vlade postal Janez Drnovšek. Vlada pod njegovim vodstvom je delovala le dobrega pol leta, saj so bile že decembra istega leta prve volitve v državni zbor.

7. junij 2000 - 30. november 2000 >> Ker DZ ni podprl predloga premierja Janeza Drnovška, naj izglasuje zaupnico njegovi vladi, je ta padla. Do vladne krize je sicer prišlo, ko sta se združili takrat koalicijska SLS in opozicijska SKD, saj je predsednik SKD Lojze Peterle to pogojeval z odhodom SLS iz vlade. Po aprilski nezaupnici vladi je takratna opozicija za novega premierja predlagala Andreja Bajuka. Njegova izvolitev je uspela v tretjem poskusu, ko je za potrditev potrebna le navadna večina. Bajukova vlada je opravljala naloge le pol leta do naslednjih rednih volitev.

19. december 2002 - 3. december 2004 >> Janez Drnovšek je približno na polovici mandata odstopil s položaja predsednika vlade, ker je bil izvoljen za predsednika države. Predsednik vlade je tako postal Anton Rop, prav tako iz vrst LDS. Ropova vlada je nato dokončala mandat, ki je trajal do rednih volitev decembra 2004.

10. februar 2012 - 20. marec 2013 >> Po razpadu vladne koalicije zaradi poročila protikorupcijske komisije, ki je predsednika SDS Janeza Janšo obremenilo kršitev protikorupcijske zakonodaje, je DZ izglasoval konstruktivno nezaupnico drugi Jaševi vladi in za mandatarko izvolil tedanjo vodjo Pozitivne Slovenije Alenko Bratušek. Njena vlada je delovala le dobro leto, saj je Bratuškova zaradi razkola v stranki odstopila, sledile so predčasne parlamentarne volitve.

