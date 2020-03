Šovinistični izbor ministrske ekipe

Danes je nov dan

Te dni dobivamo vlado, ki jo bo vodil bivši zapornik, ki toži državo. Tihotapec orožja. Človek, ki ne zna pojasniti svojega premoženja, novinarke zmerja s prostitutkami, volivce s trenirkarji, protestnike pa z zombiji in ljudožerci. A pustimo to za trenutek ob strani in poglejmo, kakšen je ministrski zbor, ki bo tokrat plesal po žvižgih Princa Teme.

V vladi bo sodeč po do sedaj znanih informacijah sedela le ena ženska. To je manj, kolikor jih ima v ministrskem zboru Janšev šef Orban ali poljski skrajni desničar Morawiecki. Sicer tudi Šarčeva vlada po diverziteti ni bila ravno v vrhu, a sedaj bomo po še enem kazalniku bližje Madžarski in Poljski, od katerih se distancira vsa svobodna Evropa.

Zgodovina in izkušnje nas učijo, da bodo Janševi kandidati za ministrske stolčke najverjetneje problematični. To, da bo le ena izmed njih ženska, pa je simptom SDS politike in napoved, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dveh letih – tradicionalizem, seksizem in izključevanje.

