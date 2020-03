»Mlade ženske danes ne cenijo feminizma in emancipacije«

"Ne bi rekla, da sta danes pojma feminizem in emancipacija kaj preveč popularna, niti to, da ju mlade ženske cenijo. Enakopravnost, ki so jo nasledile iz prejšnjega sistema, razumejo kot samoumevno. Občutek imam, da si tržišče želi emancipacijo zreducirati na nakup hlač in sto vrst vložkov. A v resnici je to samo potrošniški trik, trik, ki prodaja idejo svobode, osvobaja pa ne."

(Slavenka Drakulić, hrvaška pisateljica, o tem, da mlade ženske ne cenijo emancipacije, v intervjuju za Delovo prilogo Ona)

