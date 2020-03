Bojan Emeršič prejel bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta

Igralec se je tako pridružil nizu prejemnikov tega nečastnega naziva

Bojan Emeršič v ljubljanski Drami

© Peter Uhan / Drama.si

Sinoči so osmič podelili nečastno nagrado bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta. Tokrat jo je prejel Bojan Emeršič, gledališki in filmski igralec ter televizijski voditelj, ki je bil za nagrado nominiran s kar dvema izjavama.

Bodečo nežo za seksistično izjavo leta vsako leto podeljujeta kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. Ta nečastni naziv lahko doleti prav vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Med letošnjimi odmevnejšimi nominiranci so bili med 33 imeni tudi nekdanji predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec, nekdanja ravnateljica in političarka Angelca Likovič, športni novinar Andrej Stare, pisateljica in komentatorka Milena Miklavčič in predsednik republike Borut Pahor.

"Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo."



Bodeža neža Bojana Emeršiča (24. januar 2020, Vikend)

Emeršiču je naziv prinesla izjava, ki je bila 24. januarja letos objavljena v Delovi prilogi Vikend: "Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo."

V utemeljitvi nominacije je bilo mogoče prebrati sledeče: "Izjava kaže na pomanjkljivo razumevanje tako enakosti med spoloma kot tudi prizadevanj žensk za enake možnosti in napeljuje, da borba za pravice žensk neposredno ogroža doživljanje (moške) spolnosti."

Za izjave je bilo tudi letos mogoče glasovati in tako si je Emeršičeva izjava prislužila naslednja mnenja: 8 odstotkov glasovalk in glasovalcev je menilo, da je nevtralna, 12 odstotkov, da je spolno stereotipna, trije odstotki, da je prikrito seksistična in 22 odstotkov, da je odkrito seksistična. Kar 52 odstotkov ljudi, ki so oddali svoje glasove, pa jo je označilo za ultimativni seksizem.

Med preteklimi prejemniki bodeče neže so tudi predsednik republike Borut Pahor, televizijska voditeljica Rosvita Pesek, nekdanji ustavni sodniku Boštjan M. Zupančič ter nekdanja osnovnošolska ravnateljica Angelca Likovič.

Letos so prvič ob bodeči neži podelili še nagrado WoW, ki pa ima pozitivno konotacijo, saj je namenjena borkam za boljši svet. Z lovoriko, ki jo podeljujejo v sklopu projekta Women on Women (WoW), so nagradili "junakinje, borke za enakost in pravice žensk, borke za skupno in skupnost, spregledane šampionke prizadevanj za boljši svet".

Nominirank je bilo skupno 120 žensk, med njimi pa jih je petčlanska komisija v sestavi Tjaša Pureber, Tanja Rener, Linn Julijan Koletnik, Samar Zughool in Tea Hvala izbrala pet. To so postale: Sabina Zorec, Urška Breznik, skupina No-Border Craft, iniciativa ČIPke in radijska oddaja Sektor Ž.