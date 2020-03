Balada o banditu in kapitanki

Se še spomnite Carole Rackete? Ja, to je tista ladijska kapitanka, ki je junija lani vplula v pristanišče na Lampedusi, navkljub prepovedi tedanjega ministra za notranje zadeve, ki je ladjo z brodolomci več tednov zadrževal na morju. Za Salvinija je bila to takrat zelo nevarna oseba, saj je prekršila njegova pravila, po takojšnji aretaciji pa jo je čakalo še sojenje.

Pred dvema tednoma je kasacijsko sodišče odločilo, da je Rackete ravnala pravilno ter v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, ko je na morju rešila 53 ljudi in jih nato varno pripeljala v pristan. Pomoč na morju je dolžnost, ne pa kaznivo dejanje.

Povsem na mestu je torej vprašanje: kdo je tisti, ki zares ogroža ljudi in pravno državo? Kdo je bandit, ki ustrahuje s svojimi besedami in dejanji? Odgovor je – Salvini, ki kriminalizira mednarodno pravo, EU, ki se na vse pretege trudi zadržati begunce zunaj svojih meja, ter Slovenija, ki ljudem odreka pravico do mednarodne zaščite in jih pošilja nazaj v pekel “domačih” držav.

