Odprimo vrata Križank

Kako vidijo prihodnost ljubljanskih Križank študentje Fakultete za arhitekturo v Ljubljani*

Ljubljanske Križanke so bile nekoč osrednji prostor za kulturne prireditve, ki so zaznamovale celotne generacije. V letnem gledališču so ujeti kolektivni družbeni spomin in vsa doživetja prireditev od leta 1954 do danes, od prvega Jazz festivala (1960), Slovenske popevke do Novega rocka (1981–2000) ter koncertov Nicka Cava, Louja Reeda ...

© Uroš Abram

V zadnjem času je bilo o ljubljanskih Križankah rečenega in napisanega že veliko. Nam, mladim prebivalcem mesta Ljubljane in študentom, se zdi, da je bilo premalo poudarka posvečenega premisleku o razširitvi dejavnosti različnih uporabnikov znotraj Križank in njihovi ureditvi v kulturno in izobraževalno javno prizorišče, kot je to v petdesetih letih 20. stoletja idejno zasnoval in udejanjil naš največji arhitekt in profesor Jože Plečnik. Takšna zamisel je še danes kakovostna posebnost celo na evropski ravni. Pomemben del Plečnikove zamisli sta delovanje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) in Festivala Ljubljana, dveh izjemo priznanih institucij.

