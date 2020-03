Ja, demokracija je ogrožena

Tretja vlada Janeza Janše ali moralni polom slovenske politike

Janezu Janši je uspelo oblikovati tretjo vlado. V ozadju poslanec Zvonko Černač, ki je teden dni prej na socialnih omrežjih razširjal pozive k fizičnemu obračunavanju s protestniki proti tretji Janševi vladi.

© Borut Krajnc

Tik pred ključnim glasovanjem v parlamentu o tretji vladi pod vodstvom Janeza Janše – pri tem »moralnem polomu slovenske politike«, kot je proces označila bivša predsednica NSi Ljudmila Novak – je v SMC ponovno počilo. Bivši predsednik stranke in njen ustanovitelj Miro Cerar je po srečanju z novim predsednikom Zdravkom Počivalškom izstopil iz stranke. V izjavi za javnost in kasneje na družbenih omrežjih je sporočil, da SMC ni več stranka, ki jo je sam postavil na noge, dejal je, da je postala neverodostojna pri uresničevanju svojih ustanovnih, liberalnih vrednot in da so njeni aktualni predstavniki osredotočeni le še na svoje zasebne interese.

