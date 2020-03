Varuh človekovih pravic poziva k odpravi vsakršne diskriminacije, neenakosti in neenakopravnosti

Ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga praznujemo 8. marca

© Needpix.com

Ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga praznujemo 8. marca, varuh človekovih pravic Peter Svetina poziva k odpravi vsakršne diskriminacije, neenakosti in neenakopravnosti na podlagi spola. Čeprav sta se vloga in družbeni položaj žensk skozi zgodovino bistveno spremenila in se njihov položaj na globalni ravni izboljšuje, pa v povprečju še vedno niso enakopravne z moškimi. »Poklicna segregacija, dohodkovne neenakosti, nasilje nad ženskami, je le nekaj izzivov, ki jih moramo učinkoviteje nasloviti,« poudarja Peter Svetina in apelira, da s svojimi dejanji, vsak na svojem področju, prispevamo k ustvarjanju družbe enakosti za vse.

»Naše vedenje, ravnanja in sporočila močno prispevajo k temu, kakšna je oz. bo naša družba. Aktivno se lahko zoperstavimo pristranskosti, opozarjamo na stereotipe in predsodke, ali pa na neustrezne politike. Odločimo se lahko, da bomo prispevali k temu, da bodo vsi tisti, ki so diskriminirani ali marginalizirani v naši družbi enako sprejeti, ali pa držimo glavo v pesek in mislimo le nase in na svoje pravice,« poudarja varuh človekovih pravic.

Peter Svetina, varuh človekovih pravic

Družbeni napredek se po njegovem mnenju kaže v skrbi za najranljivejše. Med njimi so še vedno starejše ženske, upokojenke, tudi takšne z invalidnostmi, ki so nemalokrat žrtve revščine, osame pa tudi nasilja. Spregledane so matere, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami in tiste, ki za otroke skrbijo same, pa pripadnice različnih etničnih skupnosti ali veroizpovedi in številne druge ženske, zato jim je breme skrbi treba olajšati z ustreznimi ukrepi in strategijami države. Nesprejemljive so tudi vse oblike nasilja nad ženskami; od ekonomskega do psihičnega, fizičnega in spolnega, od nadlegovanja, ki posega v dostojanstvo žensk, do prisilnih porok, ki so kaznive. Pri postavljanju meja do neželenih oblik ravnanja ali kršenja pravic ženskam ima pomembno vlogo ozaveščanje, opolnomočanje in izobraževanje, zato varuh Peter Svetina poudarja, da je jih je treba naslavljati tudi takrat, ko nas na to ne spomnijo različni mednarodni dnevi.

Kot poudarja, enakost ni zgolj vprašanje žensk, temveč je temeljno družbeno in ekonomsko vprašanje, ki je ključnega pomena za družbeno-ekonomski razvoj. »Svet je napredoval, toda enakost spolov je še vedno velik ideal. Čeprav so ženske v Sloveniji na splošno zadovoljne s svojim življenjem, pa je izzivov za polno uveljavljanje njihovih pravic še precej. Plačna vrzel med ženskami in moškimi je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) sicer nižja od povprečja v Evropski uniji, a imajo ženske v povprečju še vedno nižje plače od moških, posledično pa tudi nižje pokojnine,« poudarja varuh človekovih pravic. Tveganje, da ostanejo revne je zato večje, s čimer se pogosto srečuje tudi slovenska nacionalna institucija za človekove pravice.

Po mnenju varuha je zato nujno odpravljati strukturne neenakosti. »K integraciji načela enakosti spolov smo se v Sloveniji zavezali s pravnimi in političnimi instrumenti na nacionalni in EU ravni, zato vse družbene akterje pozivam, da storijo vse za ohranitev kakovosti storitev in dostopnosti javnih zdravstvenih, socialnovarstvenih, vzgojno izobraževalnih in drugih služb, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških v družbi. Že dosežene ravni varovanja človekovih pravic pa ne gre zmanjševati za nobeno ceno. Treba si je kvečjemu prizadevati, da svoje pravice dobijo prav vse skupine prebivalstva,« še poudarja Peter Svetina.