»Ni vsak, ki prinaša rože, vaš zaveznik«

IZJAVA DNEVA

"Enakopravnost je navidezna. Tudi v času trenda spolne nebinarnosti ostaja razprava, ali sploh še potrebujemo osmi marec, nesmiselna in ponižujoča. Potrebujemo ga in ostati mora točno to, kar je. Mednarodni dan žensk. Tudi kot klicaj, da je bilo skoraj včeraj, ko ženske niso smele voliti, imeti bančnih računov in izobrazbe. Kot opomnik, da je na vodilnih mestih danes še vedno drastično manj žensk kot moških, da je treba enakopravnost še vedno umetno ohranjati s kvotami, da ženske statistično še vedno zaslužijo manj in da feminizacija nekega poklica pomeni njegovo razvrednotenje. Še zmeraj se ženske pri opravljanju svojega dela prevečkrat srečujejo s šovinističnimi opazkami nepotešenih slinavcev. Debeli moški je še vedno uživač, debela ženska pa zgolj zanemarjena. Samski moški je lovec, samska ženska pa luzerka ali kurba. Osmi marec potrebujemo kot opomnik, kako nevarna je človeška neumnost, nagnjena k ločevanju, obsojanju, etiketiranju in zasužnjevanju v lastnih vrstah. Pogosto pod krinko dobronamernega branjenja tradicionalnih vrednot. Ni vsak, ki prinaša rože, vaš zaveznik."

(Denis Živčec, novinar in kolumnist, v Večeru ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk)