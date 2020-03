»Ženska je muza ali pa neumna baba, v obeh primerih razumljena kot drugorazredna«

IZJAVA DNEVA

"Žensko se ali glorificira in vzdiguje ali zatira in zaničuje. Je muza, vredna občudovanja, ali pa "neumna baba". Gre pa za dve plati istega kovanca, v enem ali drugem primeru je razumljena kot drugorazredna."

"Zdi se mi zelo pomembno zavedati se, da niso samo moški nosilci patriarhata, to so lahko tudi ženske. In preden smo zmožni to prepoznati, se patriarhat ne more spremeniti. Stvar je v dekonstrukciji samega mesta oblasti, ne pa ali bo na njem moški ali ženska."

(Dr. Lana Zdravković, filozofinja, raziskovalka in performerka, v intervjuju za MMC RTVSLO o tem, da je treba pravice žensk izbojevati predvsem v imenu žensk, a obenem tudi v imenu vseh ostalih)