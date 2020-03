»Socializem je ženske na pravi način osvobajal«

IZJAVA DNEVA

"Slovenske ženske so bile kvalitetne ženske. Ta popljuvani socializem je imel tudi dobre lastnosti. Ženske je na pravi način osvobajal, jih nagnal delat tisto, kar delajo moški, samoupravljat in gradit socializem. To so bile naloge, za katere si potreboval nekaj znanja."

(Bernarda Jeklin, dolgoletna urednica revije Jana in ustanoviteljica revije Lady, v intervjuju za NeDelo)