VIDEO: To je parodija, ki je zmotila Janeza Janšo

Germ Over - Okužila si mene

Janši ni všeč parodija v satirični oddaji

"Če vročino imaš, če kašljaš, če vse te boli, ne hodi na trolo, ostani doma! Pokliči ga - zdravnika osebnega. Če slutiš, da si okužen, pejt na testiranje, 16 vstopnih točk nikol’ se ne zapre! Bris bodo ti vzeli, ne skrbi, ne boli. Zbogom, v karanteno, če okužen si!" je del besedila, ki so ga Klemen Slakonja, Igor Bračič in Tilen Artač v satirični oddaji Kaj dogaja? z Jonasom vnesli v parodijo na znano pop skladbo fantovske skupine Game Over. Zaradi tematike koronavirusa pa je šala zmotila bodočega predsednika vlade Janeza Janšo, ki je na Twitterju odgovornim na RTV Slovenija požugal, da gre za "neokusno, neodgovorno in škodljivo" zadevo.

