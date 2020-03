Migranti, Romi, zaporniki in »ubogi« Madžari

J. Idrizi / Wikimedija

Orban pripravlja Nacionalni posvet – "demokratično orodje", s katerim ustvarja iluzijo širokega ljudskega konsenza. Zdi se, da se s tokratno manipulativno anketo loteva uničiti še zadnji branik demokratičnih standardov v državi: neodvisno sodstvo.

Po tem, ko je v prejšnji rundi dobil navidezen "buy-in" javnosti glede surovega odnosa do beguncev, bo zdaj očitno obračunal z zaporniki in Romi. Vse samo za to, ker je pač dobra prilika, da si skozi sajenje novega sovraštva podredi še sodno vejo oblasti.

Glede 62 romskih otrok, ki so prejeli kompenzacijo zaradi segregacije v šoli, pa tudi zapornikov, ki so dobili tožbe zaradi nemogočih razmer v zaporih, se propagandni materiali sprašujejo, kako je možno, da nekdo, ki ničesar ne dela, lahko dobi denar od države. Ali v državi nemara nepravično sodstvo?

Žal tudi Slovenija svojega mačehovskega odnosa do manjšin prav nič ne skriva, zaupanje v sodstvo pa je skoraj na dnu lestvice OECD. Upamo, da s prihodnjo vlado ne pademo še nižje.

